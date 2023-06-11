Авторы русской озвучки Hi-Fi Rush выпустили геймплейное видео
Поделиться
Студия Mechanics VoiceOver презентовала геймплейный ролик игры Hi-Fi Rush, в котором можно услышать русскую озвучку. В видео показали процесс обучения основам боевой системы, а также реплики босса производства Рэкки и менеджера по персоналу SEB-AAA, который очень похож на главного героя игр серии The Evil Within Себастьяна Кастелланоса.
Геймплейный отрывок Hi-Fi Rush с русской озвучкой от Mechanics VoiceOver
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.
А теперь хотим вам пожелать рок-н-рольного воскресенья. Спасибо всем за поддержку и комментарии.
Точная дата выхода русской озвучки для Hi-Fi Rush пока неизвестна, но представители Mechanics VoiceOver отмечают, что постараются выпустить её не позже осени этого года.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
17:46
-
17:10
-
16:27
-
15:50
-
15:23
-
14:53
-
14:30
-
14:04
-
13:22
-
12:57
-
12:25
-
01:53
- 10 июня 2023
-
21:42
-
21:31
-
21:15
-
20:10
-
18:53
-
17:58
-
17:33
-
16:38
-
16:17
-
15:31
-
14:58
-
14:30
-
14:02
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
00:25
- 9 июня 2023
-
21:53
-
21:17
-
20:46
-
20:19
-
19:46
-
19:17
Партнерский контент