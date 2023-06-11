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Авторы русской озвучки Hi-Fi Rush выпустили геймплейное видео

Авторы русской озвучки Hi-Fi Rush выпустили геймплейное видео
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Студия Mechanics VoiceOver презентовала геймплейный ролик игры Hi-Fi Rush, в котором можно услышать русскую озвучку. В видео показали процесс обучения основам боевой системы, а также реплики босса производства Рэкки и менеджера по персоналу SEB-AAA, который очень похож на главного героя игр серии The Evil Within Себастьяна Кастелланоса.

Геймплейный отрывок Hi-Fi Rush с русской озвучкой от Mechanics VoiceOver

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

А теперь хотим вам пожелать рок-н-рольного воскресенья. Спасибо всем за поддержку и комментарии.

Точная дата выхода русской озвучки для Hi-Fi Rush пока неизвестна, но представители Mechanics VoiceOver отмечают, что постараются выпустить её не позже осени этого года.

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