Леонид Каневский из программы «Следствие вели…» попал в мир ремейка Resident Evil 4
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Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» опубликовал новое видео. В нём знаменитый ведущий и автор передачи «Следствие вели… с Леонидом Каневским» попал в мир ремейка Resident Evil 4, чтобы спасти дочь президента.
Леонид Каневский снова получает задание государственной важности. Он отправляется в Европу на поиски дочери президента.
В видео Леонид поражается тому, что жители испанской деревушки сжигают людей, и удивляется, что никто не пытается остановить эту расправу. Он также просит Эшли Грэм держать себя в руках, и убивает огромного монстра пистолетом Макарова. Кроме того, знаменитый ведущий осудил советских спекулянтов, а закончил он «репортаж» своей крылатой фразой «это совсем другая история».
Леонид Каневский в ремейке Resident Evil 4
Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая Шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая Шевелюра».
Леонид Каневский не встретил в Resident Evil 4 Бората, хотя тот тоже оказался в игре
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