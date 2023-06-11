Леонид Каневский из программы «Следствие вели…» попал в мир ремейка Resident Evil 4

Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» опубликовал новое видео. В нём знаменитый ведущий и автор передачи «Следствие вели… с Леонидом Каневским» попал в мир ремейка Resident Evil 4, чтобы спасти дочь президента.

Леонид Каневский снова получает задание государственной важности. Он отправляется в Европу на поиски дочери президента.

В видео Леонид поражается тому, что жители испанской деревушки сжигают людей, и удивляется, что никто не пытается остановить эту расправу. Он также просит Эшли Грэм держать себя в руках, и убивает огромного монстра пистолетом Макарова. Кроме того, знаменитый ведущий осудил советских спекулянтов, а закончил он «репортаж» своей крылатой фразой «это совсем другая история».

Леонид Каневский в ремейке Resident Evil 4

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая Шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая Шевелюра».