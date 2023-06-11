Превью Armored Core 6 от авторов Dark Souls начнут выходить на следующей неделе

Блогер под ником Ziostorm рассказал, что на выставке Summer Game Fest журналистам и блогерам показали новый геймплей экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon. Эту информацию также завуалированно подтвердил Джейсон Шрайер. По их данным, превью нового проекта от авторов Dark Souls и Bloodborne начнут публиковать уже на следующей неделе.

Велика вероятность, что на следующей неделе блогеры и журналисты также начнут публиковать и геймплейные ролики грядущей новой части цикла Armored Core.

Armored Core 6: Fires of Rubicon — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе новичкам, но про ветеранов серии также не забудут.

Игра выходит 25 августа на ПК и консолях с русскими субтитрами и озвучкой на английском языке.