Превью Armored Core 6 от авторов Dark Souls начнут выходить на следующей неделе

Блогер под ником Ziostorm рассказал, что на выставке Summer Game Fest журналистам и блогерам показали новый геймплей экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon. Эту информацию также завуалированно подтвердил Джейсон Шрайер. По их данным, превью нового проекта от авторов Dark Souls и Bloodborne начнут публиковать уже на следующей неделе.
Велика вероятность, что на следующей неделе блогеры и журналисты также начнут публиковать и геймплейные ролики грядущей новой части цикла Armored Core.
Armored Core 6: Fires of Rubicon — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе новичкам, но про ветеранов серии также не забудут.
Игра выходит 25 августа на ПК и консолях с русскими субтитрами и озвучкой на английском языке.
- 11 июня 2023
-
18:47
-
18:22
-
17:46
-
17:10
-
16:27
-
15:50
-
15:23
-
14:53
-
14:30
-
14:04
-
13:22
-
12:57
-
12:25
-
01:53
- 10 июня 2023
-
21:42
-
21:31
-
21:15
-
20:10
-
18:53
-
17:58
-
17:33
-
16:38
-
16:17
-
15:31
-
14:58
-
14:30
-
14:02
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
00:25
- 9 июня 2023
-
21:53
-
21:17
-
20:46
-
20:19