«Человек-паук: Паутина вселенных» собрал $ 390 млн в прокате и уже обошёл первую часть

По итогам второй недели проката общая касса мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» достигла отметки в $ 390 млн. Картина уже обошла показатели первой части — оригинальная лента «Через вселенные» собрала $ 384 млн за всё время проката.

Самым прибыльным регионом для мультфильма остаётся США — на счету домашнего региона $ 225,6 млн. За пределами Северной Америки ленте больше всего приносят Китай ($ 34,1 млн), Великобритания ($ 20,1 млн), Мексика ($ 19,9 млн) и Австралия ($ 10,9 млн).

В целом «Человек-паук: Паутина вселенных» уже можно назвать настоящим успехом для Sony: бюджет картины, по данным инсайдеров, составляет около $ 150 млн, так что она уже наверняка окупилась. Кроме того, ленту очень высоко оценили критики, а зрители и вовсе называют мультфильм одним из лучших произведений по культовому супергерою.