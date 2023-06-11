45 минут геймплея Starfield: боевая система, мир игры и другие детали проекта

11 июня компания Bethesda провела большую презентацию, посвящённую новому релизу студии — космической RPG Starfield.

Стрим продолжался более 45 минут. В ходе трансляции авторы подробно рассказали о редакторе персонажей, космических кораблях и локациях игры.

Кроме того, Bethesda раскрыла подробности о боевой системе и изучении мира Starfield, а также представила тематический геймпад для Xbox. Полную запись с геймплеем и репликами разработчиков можно посмотреть ниже (в настройках есть возможность включить русские субтитры).

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series X/S, но владельцы премиум-издания получат доступ к игре на пять дней раньше.