45 минут геймплея Starfield: боевая система, мир игры и другие детали проекта
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11 июня компания Bethesda провела большую презентацию, посвящённую новому релизу студии — космической RPG Starfield.
Стрим продолжался более 45 минут. В ходе трансляции авторы подробно рассказали о редакторе персонажей, космических кораблях и локациях игры.
Кроме того, Bethesda раскрыла подробности о боевой системе и изучении мира Starfield, а также представила тематический геймпад для Xbox. Полную запись с геймплеем и репликами разработчиков можно посмотреть ниже (в настройках есть возможность включить русские субтитры).
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series X/S, но владельцы премиум-издания получат доступ к игре на пять дней раньше.
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