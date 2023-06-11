Авторы Cyberpunk 2077 переделают почти все механики игры к релизу аддона Phantom Liberty

Креативный директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Деспоина Анетаки поделились новыми деталями расширения «Призрачная свобода». Оказывается, вместе с его релизом игра получит ещё одно гигантское обновление, которое значительно переработает многие системы и механики проекта.

Среди главных изменений в дополнении Phantom Liberty:

Полностью переработанный искусственный интеллект противников и NPC

Новое древо прокачки, которое добавляет больше возможностей, а не просто увеличивает численные показатели Ви

Полностью переделанная система полиции с несколькими уровнями розыска и новыми видами противников

Новая система стрельбы из автомобиля, а также сражения оружием ближнего боя на мотоциклах. Обещают и настоящие автомобильные погони в духе постановочных сюжетных сцен

Переделанный баланс уровней сложности, выпадения предметов и появление новых побочных активностей.

Разработчики отмечают, что все основные механики игры либо переделаны с нуля, либо обновлены до неузнаваемости. Пока неясно, что из этого получат обладатели базовой игры, которые не станут покупать расширение. Как отмечает Саско, сейчас разработчики как раз думают над этой проблемой.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.