Идрис Эльба сыграет злодея в новой части «Звёздных войн» — MyTimeToShineHello

По информации инсайдера MyTimeToShineHello, который специализируется на проектах Disney и DC, в новой части «Звёздных войн», в которой сыграет Дэйзи Ридли, появится известный актёр Идрис Эльба.

Он якобы сыграет злодея, но какого именно, неизвестно. Речь идёт о фильме про Рэй и новый орден джедаев. В картине расскажу о формировании нового ордена, который будет обучаться силами Рэй и других персонажей.

Если Эльба действительно появится в картине, для него это будет дебют во франшизе Джорджа Лукаса. В Lucasfilm пока что не подтвердили участие Эльбы.

Даты выхода у ленты с Дэйзи Ридли нет. Инсайдеры говорили о 2025 году, но важно понимать, что это лишь примерная дата, которая может измениться в любой момент.