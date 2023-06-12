Сериал про детство и молодость актёра Дуэйна Джонсона закрыли

СМИ сообщили, что телеканал NBC закрыл сериал «Молодой Скала» после третьего сезона. Причина — низкие рейтинги и слабая заинтересованность аудитории.

Первый сезон в среднем посмотрели более 3 млн зрителей, однако к выходу второго сезона количество зрителей просело до 2,23 млн человек. К третьему сезону рейтинги стали ещё меньше — его посмотрели 1,4 млн зрителей. В целом шоу совсем не заинтересовало аудиторию.

Сериал «Молодой Скала» посвящён юности актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона и рассказывает о том, как он в молодости добивался своих целей. Юного Джонсона сыграли разные актёры.

Премьера «Молодого Скалы» состоялась на NBC в феврале 2021 года.

Видео доступно на YouTube-канале NBC. Права на видео принадлежат NBC.