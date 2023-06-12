Сериал про детство и молодость актёра Дуэйна Джонсона закрыли
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СМИ сообщили, что телеканал NBC закрыл сериал «Молодой Скала» после третьего сезона. Причина — низкие рейтинги и слабая заинтересованность аудитории.
Первый сезон в среднем посмотрели более 3 млн зрителей, однако к выходу второго сезона количество зрителей просело до 2,23 млн человек. К третьему сезону рейтинги стали ещё меньше — его посмотрели 1,4 млн зрителей. В целом шоу совсем не заинтересовало аудиторию.
Сериал «Молодой Скала» посвящён юности актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона и рассказывает о том, как он в молодости добивался своих целей. Юного Джонсона сыграли разные актёры.
Премьера «Молодого Скалы» состоялась на NBC в феврале 2021 года.
Видео доступно на YouTube-канале NBC. Права на видео принадлежат NBC.
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