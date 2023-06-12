Демоверсия Final Fantasy 16 выйдет уже сегодня
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Square Enix сообщила, что Final Fantasy 16 получит полноценную демоверсию. Она станет доступна сегодня в 11:00 мск. Её смогут загрузить все желающие только для PS5, поскольку игра выйдет только на этой платформе.
На прохождение демоверсии уйдёт примерно два часа, может, чуть больше. У геймеров будет возможность пройти вступительный сегмент, а весь полученный прогресс перенести в полноценную версию после её выхода.
Фото: Square Enix
Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, которая во всём должна стать лучше предыдущих частей. Известно, что у игры будут обширные локации для исследования и продвинутая боевая система, которая вдобавок будет и зрелищной.
Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5.
О прошедшей презентации Xbox
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