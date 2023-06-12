Смартфон iPhone 12 mini подешевел в России на 40%

По информации издания Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 12 mini в России подешевел аж на целых 40%. Купить устройство можно по рекордно низкой цене в 42 тысячи рублей.

Примечательно, что на старте продаж в 2020 году его отдавали за 70 тысяч рублей. Через три года после выхода гаджет продают менее чем за 42 тысячи рублей.

Обычный iPhone 12 отличается от iPhone 12 mini диагональю экрана — 6,1 дюйма у iPhone 12 против 5,4 дюйма у iPhone 12 mini, а также габаритами и некоторыми мелкими деталями. В основном iPhone 12 mini представляет собой такой же iPhone 12, но более миниатюрный.

iPhone 12 mini можно купить в России в различных крупных ритейлерах, включая DNS, «М.Видео» и другие торговые отечественные сети.