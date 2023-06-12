Дополнение Phantom Liberty добавит в Cyberpunk 2077 новую концовку
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Геймдиректор дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело поделился новыми деталями проекта. Разработчик подтвердил, что действие аддона развернётся параллельно основным событиям игры, а после его прохождения игроки смогут открыть дополнительную концовку.
События Phantom Liberty разворачиваются параллельно основному сюжету. В дополнении есть разные концовки на основе того, как всё сложилось во время прохождения. И после завершения Phantom Liberty вы сможете открыть новую концовку для основного сюжета.
Аматанджело также рассказал, как геймеры смогут получить доступ к сюжету Phantom Liberty. Стартовый квест откроется после того, как пользователь пройдёт сюжетную кампанию до ветки Вудуистов. Однако аддон будет доступен и прямо из главного меню — в таком случае пользователь начнёт играть за уже готового персонажа с определённым набором умений.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Игра скоро изменится до неузнаваемости
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