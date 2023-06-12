«Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в онлайне 18 июля
Поделиться
Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» появится в онлайн-кинотеатрах уже 18 июля — ровно через 45 дней после премьеры в кинотеатрах. Об этом сообщило издание The Hollywood Handle, специализирующееся на киноиндустрии.
«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть рассказала о новых приключениях Майлза Моралеса и Гвен. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории. Многие без преувеличения называли мультфильм самым лучшим анимационным проектом в истории, да и просто лучшей картиной.
К тому же «Человек-паук: Паутина вселенных» вышел даже в кинотеатрах России, но с небольшой задержкой. Мультфильм уже можно посмотреть в городах страны.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:24
-
09:50
-
09:24
-
08:45
-
08:24
-
07:58
-
07:20
-
06:32
- 11 июня 2023
-
23:23
-
22:22
-
22:09
-
22:08
-
21:37
-
21:18
-
20:59
-
20:59
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17
-
20:16
-
20:07
-
19:49
-
18:47
-
18:22
-
17:46
-
17:10
-
16:27
Партнерский контент