«Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в онлайне 18 июля

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» появится в онлайн-кинотеатрах уже 18 июля — ровно через 45 дней после премьеры в кинотеатрах. Об этом сообщило издание The Hollywood Handle, специализирующееся на киноиндустрии.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть рассказала о новых приключениях Майлза Моралеса и Гвен. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории. Многие без преувеличения называли мультфильм самым лучшим анимационным проектом в истории, да и просто лучшей картиной.

К тому же «Человек-паук: Паутина вселенных» вышел даже в кинотеатрах России, но с небольшой задержкой. Мультфильм уже можно посмотреть в городах страны.