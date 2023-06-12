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Похоже, из Starfield убрали портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

Похоже, из Starfield убрали портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой
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Прошедшей ночью Bethesda провела большой показ Starfield, а внимательные геймеры смогли высмотреть одну примечательную деталь. Пользователь DTF Александр Гуркин заметил, что из игры, похоже, убрали портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

На том месте, где были портреты, теперь висит что-то другое. Не исключено, что Bethesda перенесла их в другое место, но из-за мировой ситуации портреты могли и вовсе убрать. Студия это никак не комментировала.

Starfield — масштабная космическая ролевая игра, в которой геймеры смогут исследовать планеты, выполнять задания и сражаться с противниками. Тайтл выглядит многообещающе.

Starfield выйдет 2 сентября только на ПК и Xbox Series. Со старта проект будет в подписке Game Pass.

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