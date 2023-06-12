Создатели Cyberpunk 2077: Phantom Liberty прояснили ситуацию с русской озвучкой
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11 июня CD Projekt RED открыла предзаказы на дополнение Phantom Liberty (в России — «Призрачная свобода») для Cyberpunk 2077. Вместе с этим стало известно, что расширение получит лишь субтитры на русском языке, хотя оригинальная игра выходила с русской озвучкой.
В CD Projekt RED решили прояснить ситуацию. Компания заявила, что прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, поэтому на момент релиза дубляжа не будет. Но это не значит, что его не сделают когда-нибудь потом.
Мы получаем много вопросов об озвучении дополнения «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077 на русский язык. Мы хотели бы прояснить ситуацию с озвучкой. После февраля 2022 года CD PROJEKT RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза «Призрачная свобода» будет доступна только с русской текстовой локализацией.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Игроков ждёт новая концовка
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