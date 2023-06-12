Актёр Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки «24 часа Ле-Мана»
Поделиться
В воскресенье актёр Майкл Фассбендер, известный по роли Магнето в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и других лентах, принял участие в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Во время заезда актёр попал в аварию и разбил Porsche 911, за рулём которого он был. По информации СМИ, Фассбендер не получил серьёзных травм. Актёр участвовал в гонке в составе немецкой команды Proton Competition.
В соцсетях аккаунт Proton Competition сообщил о происшествии.
Автомобиль №911 больше не участвует в гонке «24 часа Ле-Мана». Фассбендер потерял контроль над машиной и врезался в барьер без шансов исправить повреждения.
Это было второе участие Фассбендера в гонке на выносливость. В 2021 году он завоевал второе место в Портимане, а в 2022 году занял третье место в Ле-Кастелле.
Наши впечатления от новой франшизы про больших роботов
Комментарии
- 12 июня 2023
-
13:33
-
13:03
-
12:52
-
12:31
-
12:29
-
12:16
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:24
-
09:50
-
09:24
-
08:45
-
08:24
-
07:58
-
07:20
-
06:32
- 11 июня 2023
-
23:23
-
22:22
-
22:09
-
22:08
-
21:37
-
21:18
-
20:59
-
20:59
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17
-
20:16
-
20:07
Партнерский контент