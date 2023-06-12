Актёр Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки «24 часа Ле-Мана»

В воскресенье актёр Майкл Фассбендер, известный по роли Магнето в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и других лентах, принял участие в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

Во время заезда актёр попал в аварию и разбил Porsche 911, за рулём которого он был. По информации СМИ, Фассбендер не получил серьёзных травм. Актёр участвовал в гонке в составе немецкой команды Proton Competition.

В соцсетях аккаунт Proton Competition сообщил о происшествии.

Автомобиль №911 больше не участвует в гонке «24 часа Ле-Мана». Фассбендер потерял контроль над машиной и врезался в барьер без шансов исправить повреждения.

Это было второе участие Фассбендера в гонке на выносливость. В 2021 году он завоевал второе место в Портимане, а в 2022 году занял третье место в Ле-Кастелле.