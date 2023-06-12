Где и во сколько смотреть презентацию Ubisoft Forward с показом Assassin's Creed Mirage
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Уже 12 июня в 20:00 мск начнётся большая игровая презентация Ubisoft Forward 2023. Ивент крайне важен для компании: на нём французы должны показать, чем они занимались последние несколько лет, и какие игры компания выпустит до 31 марта 2024 года.
На Ubisoft Forward ожидается показ геймплея Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, нового «Принца Персии», а также Star Wars: Outlaws — игры по «Звёздным войнам» от студии Massive (The Division). В целом это должна быть крупнейшая презентация компании за последние годы, так что можно ожидать и неких сюрпризов.
Где смотреть презентацию Ubisoft Forward 2023
Это будет не последняя летняя игровая презентация. Обо всех самых важных выставках мы рассказывали в отдельном материале.
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