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В Госдуме предложили создать файлообменники для контента из «недружественных стран»

В Госдуме предложили создать файлообменники для контента из «недружественных стран»
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать легальные российские файлообменные сервисы для размещения медиаконтента из недружественных стран. Об этом сообщает издание ТАСС, в распоряжении которого есть этот документ.

Чиновники предлагают создать специальный сервис, в котором российские компании смогут распространять нелицензированный контент от недружественных медиакорпораций, запретивших официальный выпуск своей продукции на территории нашей страны. Депутаты ссылаются на нарушение статьи 44 Конституции РФ, согласно которой «Каждый имеет право …> на доступ к культурным ценностям».

Потенциальный законопроект также обезопасит российских производителей информационной продукции и пользователей, «которые рискуют заразить своё устройство вирусами», используя торрент-раздачи.

В нынешних условиях наиболее продуктивным решением станет развитие суверенных российских файлообменных сайтов и клиентов, в рамках функционирования которых будет осуществляться сотрудничество государства, авторов медиапродукции и российских интернет-пользователей.
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