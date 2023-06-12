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Для Starfield уже готовят сюжетное дополнение Shattered Space

Для Starfield уже готовят сюжетное дополнение Shattered Space
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Компания Bethesda ещё до выхода Starfield начала работу над первым сюжетным дополнением к космической RPG. Оно получило название Shattered Space и будет бесплатно доступно покупателям премиум-версии игры.

Глава команды разработки Тодд Говард в интервью IGN подтвердил, что студия планирует развивать игру и добавлять в неё новый контент после релиза.

Мы делали что-то подобное в наших предыдущих играх. Это то, что нам действительно нравится делать, и это нравится нашим фанатам. Несмотря на размер Starfield, ещё есть вещи, которые мы хотим добавить в будущем: какие-то функции, новый сюжет и тому подобное.

Вчера прошла большая презентация Starfield Direct — разработчики показали геймплей игры и рассказали о главных особенностях проекта. Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series.

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