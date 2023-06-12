Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фил Спенсер заявил, что ПК-геймеры заслуживают играть в игры Xbox в день релиза

Фил Спенсер заявил, что ПК-геймеры заслуживают играть в игры Xbox в день релиза
Комментарии

Руководитель Xbox Фил Спенсер в ходе интервью с изданием Gaint Bombs рассказал о взгляде на ПК как на игровую платформу.

Он отметил, что в компании Microsoft хотят выпускать свои игры на ПК сразу, а не через определённый срок — видимо, таким образом Фил намекнул на опыт Sony, которая выпускает в Steam эксклюзивы PlayStation через два-три года после релиза.

Мы смотрим на ПК не как на шанс выпускать игры «когда-нибудь потом». Это рынок, который заслуживает получить их в день релиза.

Большинство игр, представленных вчера на Xbox Showcase, одновременно выйдут как на консоли, так и на ПК — в их числе Starfield, Hellblade 2, Avowed и многие другие.

Все детали с прошедшей презентации можно узнать в нашем материале.

Материалы по теме
Starfield, Fable, Cyberpunk 2077 и Payday 3: главные игры Xbox Games Showcase 2023
Live
Starfield, Fable, Cyberpunk 2077 и Payday 3: главные игры Xbox Games Showcase 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023