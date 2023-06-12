Фил Спенсер заявил, что ПК-геймеры заслуживают играть в игры Xbox в день релиза
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Руководитель Xbox Фил Спенсер в ходе интервью с изданием Gaint Bombs рассказал о взгляде на ПК как на игровую платформу.
Он отметил, что в компании Microsoft хотят выпускать свои игры на ПК сразу, а не через определённый срок — видимо, таким образом Фил намекнул на опыт Sony, которая выпускает в Steam эксклюзивы PlayStation через два-три года после релиза.
Мы смотрим на ПК не как на шанс выпускать игры «когда-нибудь потом». Это рынок, который заслуживает получить их в день релиза.
Большинство игр, представленных вчера на Xbox Showcase, одновременно выйдут как на консоли, так и на ПК — в их числе Starfield, Hellblade 2, Avowed и многие другие.
Все детали с прошедшей презентации можно узнать в нашем материале.
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