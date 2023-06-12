Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в онлайне 11 июля

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в онлайне 11 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание The Hollywood Handle, фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в онлайне уже 11 июля. Таким образом, картину можно будет посмотреть в цифровых сервисах всего лишь спустя месяц после старта мирового проката.

Судя по всему, на такое решение киностудия пошла после вялого старта в кинотеатрах: картина заработала в дебютный уикенд всего лишь $ 79 млн. Сейчас фильм имеет все шансы не окупиться. Интересно, что зрительские отзывы у картины довольно высокие — на Rotten Tomatoes 91% пользователей рекомендует ленту к просмотру.

События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.

Посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет с 15 июня
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в России c 15 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023