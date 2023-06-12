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Apple начала работу над более дешёвой версией шлема Vision Pro

Apple начала работу над более дешёвой версией шлема Vision Pro
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Компания Apple планирует выпустить дешёвую версию недавно анонсированного шлема смешанной реальности — он будет назваться Vision One или просто Vision. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее инсайдеры сообщали, что авторы Apple Vision Pro резко снизили свои ожидания от продаж гарнитуры. Многие посчитали цену устройства завышенной, и теперь компания готовит более дешёвый вариант, чтобы привлечь больше внимания к продукту и реализовать немного больше шлемов.

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По мнению обозревателя Bloomberg, Apple будет непросто снизить стоимость Vision Pro, поскольку сумма в $ 3,5 тыс. и так близка к себестоимости производства.

Тем не менее, в компании готовы использовать в новой версии Vision менее продуктивный чип, экраны более низкого качества и меньшее количество камер. В то же время производитель вряд ли рискнёт расстаться с внешним экраном EyeSight и системой управления жестами.

Издание считает, что подготовка нового устройства может затянуться, и более дешёвый шлем выйдет не раньше 2025 года.

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