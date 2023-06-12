Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Starfield обещает стать самой отполированной игрой в истории Bethesda

Starfield обещает стать самой отполированной игрой в истории Bethesda
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути раскрыл подробности о процессе разработки космической ролевой игры Starfield.

В интервью Giant Bomb он рассказал, что проект был готов к релизу намного раньше, но команде решили дать больше времени на полировку и исправление багов. Теперь игра готова — Бути уверен, что в Starfield будет меньше ошибок, чем в любой другой игре Bethesda.

Общаясь с Тоддом и его командой, я вижу количество актуальных багов. И если бы Starfield вышла сегодня, в ней уже было бы меньше ошибок, чем в других играх, когда-либо выпущенных нами.

Ранее фанаты высказывали опасения по поводу технического состояния Starfield, учитывая негативный опыт The Elder Scrolls и Fallout — там на релизе было слишком много ошибок, некоторые из которых правили сами фанаты любительскими патчами.

Материалы по теме
Для Starfield уже готовят сюжетное дополнение Shattered Space
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023