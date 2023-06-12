Starfield обещает стать самой отполированной игрой в истории Bethesda
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Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути раскрыл подробности о процессе разработки космической ролевой игры Starfield.
В интервью Giant Bomb он рассказал, что проект был готов к релизу намного раньше, но команде решили дать больше времени на полировку и исправление багов. Теперь игра готова — Бути уверен, что в Starfield будет меньше ошибок, чем в любой другой игре Bethesda.
Общаясь с Тоддом и его командой, я вижу количество актуальных багов. И если бы Starfield вышла сегодня, в ней уже было бы меньше ошибок, чем в других играх, когда-либо выпущенных нами.
Ранее фанаты высказывали опасения по поводу технического состояния Starfield, учитывая негативный опыт The Elder Scrolls и Fallout — там на релизе было слишком много ошибок, некоторые из которых правили сами фанаты любительскими патчами.
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