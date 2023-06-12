Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о персонажах дополнения Phantom Liberty

Разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED выпустили большой ролик, в котором подробно рассказали о грядущем дополнении Phantom Liberty.

Особое внимание авторы уделили новым персонажам, которые появятся в ходе новой сюжетной кампании. Полный ролик можно посмотреть ниже (доступны русские субтитры).

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

История Phantom Liberty будет развиваться вокруг Розалины Мейерс, президента НСША — её шаттл терпит крушение в одном из новых районов Найт-Сити. Разработчики утверждают, что попытались раскрыть её многогранный характер, чтобы она не просто играла роль «президента, отдающего приказы».

Мейерс — бывший морпех, боец с большим количеством талантов, но даже ей будет трудно справиться с настроенными против неё местными обитателями — вот почему ей нужна помощь Ви. С одной стороны, это рациональный политик, с другой, Розалина не лишена и простых человеческих чувств.

Фото: CD Projekt RED

Известный актёр Идрис Эльба исполнит роль Соломона Рида — ответственного и исполнительного шпиона с подходящими для этого навыками. Ранее он работал на НСША и выполнял особо сложные поручения, но затем был переведён в запас.

Ещё одним ключевым персонажем станет Сойка, в которой отразятся некоторые черты главного героя: разработчики даже называют её «Ви из параллельного мира». В CD Projekt RED надеются, что игроки смогут узнать в ней и самих себя, хотя кого-то Сойка может и оттолкнуть.

Фото: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года.