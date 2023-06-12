Для Redfall выпустили первый большой патч — с релиза игры прошло больше месяца
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Студия Arkane сообщила о релизе обновления 1.1 для Redfall — это первый крупный апдейт с момента выхода игры 2 мая.
Разработчики улучшили искусственный интеллект врагов и интерфейс, а также исправили большое количество разнообразных ошибок. Графика тоже стала лучше, хотя обещанный ранее режим 60 FPS в игре так и не появился.
При этом Arkane отмечают, что им ещё предстоит проделать много работы, чтобы исправить игру до уровня ожиданий фанатов. Это только первый подобный патч, и следующий планируют выпустить как можно скорее.
Вампирский шутер Redfall вышел в начале мая и получил резко негативные оценки — игроки опустили её рейтинг в Steam до уровня худших игр на платформе, а критики разгромили техническое состояние проекта.
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