Вышел первый геймплей Prince of Persia The Lost Crown — игры по «Принцу Персии»
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На собственной презентации Forward 2023 компания Ubisoft показала первый геймплей Prince of Persia: The Lost Crown. Разработчики ещё раз подтвердили, что игра выйдет 18 января 2024 года на ПК и консолях.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft
Также авторы поделились первыми деталями 2D-экшена. Игра сочетает в себе сложные паркур-сегменты с серьёзными схватками против других людей и сверхъестественных существ, а также с исследованием локаций. Разработчики вдохновлялись классическими частями культовой серии и современным двухмерными экшенами.
Помимо The Lost Crown, в Ubisoft трудятся и над ремейком знаменитой игры Prince of Persia: The Sands of Time. У проекта пока нет даже примерной даты выхода.
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