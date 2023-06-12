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Вышел первый геймплей Prince of Persia The Lost Crown — игры по «Принцу Персии»

Вышел первый геймплей Prince of Persia The Lost Crown — игры по «Принцу Персии»
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На собственной презентации Forward 2023 компания Ubisoft показала первый геймплей Prince of Persia: The Lost Crown. Разработчики ещё раз подтвердили, что игра выйдет 18 января 2024 года на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft

Также авторы поделились первыми деталями 2D-экшена. Игра сочетает в себе сложные паркур-сегменты с серьёзными схватками против других людей и сверхъестественных существ, а также с исследованием локаций. Разработчики вдохновлялись классическими частями культовой серии и современным двухмерными экшенами.

Помимо The Lost Crown, в Ubisoft трудятся и над ремейком знаменитой игры Prince of Persia: The Sands of Time. У проекта пока нет даже примерной даты выхода.

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