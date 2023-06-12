Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в онлайне не раньше августа

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» всё же не появится в онлайне 18 июля, как заявлялось ранее. Информацию опроверг сценарист картины Кристофер Миллер — по его словам, ленту можно будет посмотреть в цифре не раньше августа. Он посоветовал пользователям сходить на мультфильм в кинотеатры, ведь он «того стоит».
«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть рассказывает о новых приключениях Майлза Моралеса в мире мультивселенных. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории: согласно оценкам на агрегаторах, пользователи считают картину лучшим проектом про Человека-паука в истории.
Тем временем «Паутина вселенных» уже добралась и до отечественных кинотеатров. Мультфильм можно посмотреть в большинстве кинозалов страны.
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