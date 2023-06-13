Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Таинственную игру Pragmata от Capcom перенесли на неопределённый срок

Таинственную игру Pragmata от Capcom перенесли на неопределённый срок
Комментарии

Capcom во время своей ночной презентации показала свежий геймплей таинственной научно-фантастической игры. Также разработчики объявили о переносе проекта на неопределённый срок. Авторам нужно дополнительное время на полировку тайтла.

В новом ролике снова показали ту загадочную девочку и каких-то роботов вокруг неё. Девочка писала что-то на записке, а потом кинула её на пол. Таким образом авторы в умилительной форме извинились за перенос.

Фото: Capcom

Видео доступно на YouTube-канале Capcom USA. Права на видео принадлежат Capcom.

О чём будет Pragmata, сказать пока очень трудно. Capcom не показывала ни одного геймплея, демонстрируя только ролики на движке проекта. Возможно, детали появятся в начале 2024 года.

На презентации Xbox тоже было горячо
Starfield, Fable, Cyberpunk 2077 и Payday 3: главные игры Xbox Games Showcase 2023
Live
Starfield, Fable, Cyberpunk 2077 и Payday 3: главные игры Xbox Games Showcase 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023