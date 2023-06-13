Зази Битц не вернётся к роли Домино в «Дэдпуле 3»

Многие из актёров первых двух частей «Дэдпула» вернутся к своим ролям в триквеле, но всё же не все. В недавнем интервью актриса Зази Битц, сыгравшая Домино, рассказала, что не появится в третьей части.

Почему актрису, которая полюбили зрители, не пригласили в триквел, неизвестно.

Ну, на самом деле меня нет в «Дэдпуле 3», поэтому я не знаю, что они делают. Я предполагаю, что они, вероятно, взяли какую-то паузу. Я очень жду фильм и в предвкушении.

В «Дэдпуле 3» сыграют Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а ещё к своим ролям вернутся Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Каран Сони и другие. Снимет ленту Шон Леви.

Премьера ленты состоится 8 ноября 2024 года. Она станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.