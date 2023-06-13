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За сюжетные миссии в Overwatch 2 придётся платить

За сюжетные миссии в Overwatch 2 придётся платить
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Blizzard поделилась деталями сюжетных миссий, которые появятся в Overwatch 2 со стартом шестого сезона. С выходом сезона Invasion появится сюжетный контент, только доступ к нему будет платным.

Чтобы получить возможность играть в сюжет, нужно будет купить набор за $ 15 или $ 40. Наборы отличаются наполнением.

Что войдет в набор за $ 15

  • Три сюжетные миссии
  • Легендарный облик для Соджорн
  • 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Моментальный доступ к Соджорн для тех, у кого её ещё нет

Что войдёт в набор за $ 40

  • Три сюжетные миссии, легендарный облик для Соджорн, 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Ещё 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Легендарные облики для Кирико и Кэссиди

Первые три сюжетные миссии развернутся в Рио-де-Жанейро, Торонто и Гетёборге. В ходе заданий героям предстоит сражаться с силами «Нуль-сектора» и помогать мирным жителям.

Сезон Invasion стартует 10 августа. Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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