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Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем на русском языке

Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем на русском языке
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На прошлой неделе вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом. Ролик сразу не дублировали, однако официальная озвучка на русском языке вышла сейчас.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат RLJE Films.

Сюжет картины посвящён водителю, направляющемуся к беременной жене в больницу, когда в его машину вдруг садится загадочный пассажир. Под дулом пистолета незнакомец требует отвезти его, у водителя не остаётся выбора, и он вынужден следовать указаниям пассажира, на время оставив жену.

Снял картину Юваль Адлер, поставивший фильм «Вифлеем».

Фильм «Схватка с дьяволом» выйдет в прокат 28 июля. Лента также получит официальный показ в России.

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