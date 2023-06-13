Демоверсию Final Fantasy 16 протестировали на PS5 сразу в двух режимах

12 июня Square Enix выпустила демоверсию Final Fantasy 16 на PlayStation 5. Пользователи могут оценить первые два часа проекта, перенеся затем весь прогресс в полную версию игры. Уже по традиции блогер ElAnalistaDeBits выпустил ролик, в котором он сравнил графику и частоту кадров в двух режимах.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Square Enix
Так, в режиме «Качество» игра работает в разрешении 4К (масштабированном 2К) с 30 кадрами в секунду в абсолютном большинстве сцен. Однако у игры есть проблемы с режимом «Производительность», в котором игра не удерживает 60 FPS в 2К-разрешении (масштабированном 1080р). В особенно загруженных эпизодах частота кадров может просесть вплоть до 35 FPS, но в среднем счётчик колеблется в районе 45–60 FPS.
Частота кадров в двух режимах
Фото: ElAnalistaDeBits
Ещё одна особенность Final Fantasy 16 — все кат-сцены в игре работают при 30 кадрах в секунду. Это особенно бросается в глаза после плавных геймплейных сегментов. Впрочем, в финальной версии игры всё ещё может измениться. Проект поступит в продажу совсем скоро — 22 июня только для PS5.
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