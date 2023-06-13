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Avatar: Frontiers of Pandora и The Crew Motorfest выйдут с русскими субтитрами

Avatar: Frontiers of Pandora и The Crew Motorfest выйдут с русскими субтитрами
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12 июня Ubisoft провела большую презентацию, на которой представила геймплей своих грядущих проектов. Через некоторое время компания открыла предзаказы на свои проекты — со страниц игр в магазине Ubisoft стало известно, что ближайшие релизы получат субтитры на русском языке.

Таким образом, как минимум в Avatar: Frontiers of Pandora (релиз 7 декабря) и The Crew Motorfest (релиз 14 сентября) можно будет сыграть с русским переводом. Ранее также стало известно, что и Assassin's Creed Mirage (релиз 12 октября) выйдет на русском языке.

Русский язык в Avatar: Frontiers of Pandora

Русский язык в Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft Store

Русский язык в The Crew Motorfest

Русский язык в The Crew Motorfest

Фото: Ubisoft Store

Что касается более далёких релизов, то Ubisoft пока не уточняет список доступных языков в Prince of Persia The Lost Crown и Star Wars: Outlaws. Скорее всего, и эти проекты получат как минимум русские субтитры.

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