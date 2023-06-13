В России введут принудительное лицензирование иностранных товаров и софта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые российские компании смогут использовать без согласия правообладателя, но с выплатой им компенсаций. В список могут войти программы, фильмы, музыка и другие товары, уточняют «Известия».

В Минцифры уточнили, что речь идёт лишь о поправках в регулирование относительно ПО. Сейчас предложения о таких изменениях в нормативные акты находятся на согласовании с ведомствами.

Задача поправок — дать возможность временного использования иностранного ПО, без которого не может обойтись компания, и поэтапного перехода на отечественные продукты. При этом не поощряя пиратство и направляя средства от использования иностранного ПО на развитие российских продуктов.

Как отмечает глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов, планируемые изменения минимизируют ущерб от санкций. Из-за них российские потребители и бизнес столкнулись с многочисленными сложностями: сократился репертуар кинотеатров, стриминговых сервисов и других медиаотраслей.