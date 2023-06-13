Хакерша Empress пообещала взломать Starfield сразу же после релиза
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Хакерша Empress поделилась своими мыслями по поводу Starfield — космической ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Девушка заявила, что новинка станет прорывом для современных RPG, особенно когда за неё возьмутся моддеры.
Что касается DRM-защиты, то девушка не уверена, что Starfield будет оснащена Denuvo. Однако, если это всё же произойдёт, хакерша обещает взломать её за самые короткие сроки.
Излишне говорить, что, если у игры будет Denuvo, я молниеносно её взломаю. Я никого и ничего не боюсь.
Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.
О хакерше можно почитать здесь
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