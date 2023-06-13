Хакерша Empress пообещала взломать Starfield сразу же после релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Хакерша Empress поделилась своими мыслями по поводу Starfield — космической ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Девушка заявила, что новинка станет прорывом для современных RPG, особенно когда за неё возьмутся моддеры.

Что касается DRM-защиты, то девушка не уверена, что Starfield будет оснащена Denuvo. Однако, если это всё же произойдёт, хакерша обещает взломать её за самые короткие сроки.

Излишне говорить, что, если у игры будет Denuvo, я молниеносно её взломаю. Я никого и ничего не боюсь.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.