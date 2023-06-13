Пранкер пытался вызвать полицию в квартиру стримера Дмитрия Recrent Осинцева
Поделиться
Неизвестный попытался разыграть Дмитрия Recrent Осинцева, вызвав на его адрес наряд полиции — об этом сообщило издание BAZA.
Пранкер представился именем российского стримера и заявил, что во время игры в дартс попал в свою жену ножом. Однако шутка не удалась — свотер назвал прежний адрес Рекрента, и дверь правоохранителям открыла девушка, которая теперь проживает по этому адресу.
Сам Осинцев ситуацию пока не прокомментировал. Есть вероятность, что стример вообще не в курсе произошедшего.
Свотинг — популярный в Сети способ анонимных «розыгрышей». Недоброжелатели под разными предлогами вызывают в дом стримера полицию или спецназ, чтобы увидеть его реакцию на веб-камере во время прямой трансляции.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
17:02
-
16:38
-
16:35
-
16:14
-
15:49
-
15:29
-
15:23
-
14:54
-
14:30
-
14:25
-
13:54
-
13:29
-
12:55
-
12:50
-
12:19
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:44
-
10:05
-
09:19
-
08:57
-
08:19
-
07:53
-
07:12
-
06:36
- 12 июня 2023
-
22:49
-
21:20
-
21:01
-
21:00
-
20:28
Партнерский контент