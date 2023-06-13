Пранкер пытался вызвать полицию в квартиру стримера Дмитрия Recrent Осинцева

Неизвестный попытался разыграть Дмитрия Recrent Осинцева, вызвав на его адрес наряд полиции — об этом сообщило издание BAZA.

Пранкер представился именем российского стримера и заявил, что во время игры в дартс попал в свою жену ножом. Однако шутка не удалась — свотер назвал прежний адрес Рекрента, и дверь правоохранителям открыла девушка, которая теперь проживает по этому адресу.

Сам Осинцев ситуацию пока не прокомментировал. Есть вероятность, что стример вообще не в курсе произошедшего.

Свотинг — популярный в Сети способ анонимных «розыгрышей». Недоброжелатели под разными предлогами вызывают в дом стримера полицию или спецназ, чтобы увидеть его реакцию на веб-камере во время прямой трансляции.