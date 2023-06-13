Том Круз и все-все-все — на эпичных постерах фильма «Миссия: невыполнима 7»

Paramount Pictures опубликовала множество персональных постеров грядущего фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1». На них можно увидеть всех персонажей будущей картины: от Итана Ханта и Ильзы Фауст до злодея Гэбриэла, которого сыграл Эсай Моралес.
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта. Однако здесь может быть задержка: недавно съёмки финала приостановили на фоне забастовки сценаристов США.
Тем временем актёр продолжает убеждать кинотеатры в том, что именно его фильм нужно показывать в самых больших кинозалах в мире.
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