Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Круз и все-все-все — на эпичных постерах фильма «Миссия: невыполнима 7»

Том Круз и все-все-все — на эпичных постерах фильма «Миссия: невыполнима 7»
Аудио-версия:
Комментарии

Paramount Pictures опубликовала множество персональных постеров грядущего фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1». На них можно увидеть всех персонажей будущей картины: от Итана Ханта и Ильзы Фауст до злодея Гэбриэла, которого сыграл Эсай Моралес.

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта. Однако здесь может быть задержка: недавно съёмки финала приостановили на фоне забастовки сценаристов США.

Тем временем актёр продолжает убеждать кинотеатры в том, что именно его фильм нужно показывать в самых больших кинозалах в мире.

Материалы по теме
Том Круз в ярости из-за IMAX-сеансов «Миссии: невыполнима 7», «Оппенгеймера» и «Барби»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023