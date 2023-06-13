YouTube открывает новые варианты монетизации для блогеров на фоне скандалов с Twitch

Платформа YouTube снижает требования для блогеров, необходимых для участия в партнёрской программе — она позволяет монетизировать контент, получая деньги за просмотры и рекламу в своих видео.

Теперь менее известные видеоблогеры смогут получить доступ к ряду функций, включая платный чат, чаевые, покупки на канале и так далее. Для получения «партнёрки» достаточно набрать 500 подписчиков и три тысячи часов просмотров (ранее — тысяча подписчиков и четыре тысячи часов). Планку для Shorts снизили ещё сильнее — с 10 млн до 3 млн просмотров.

Некоторые отмечают, что YouTube мог предложить блогерам лучшие условия на фоне проблем Twitch, тем более что большая часть указанных функций связана с проведением прямых трансляций.

Напомним, недавно Twitch неожиданно ввёл ряд серьёзных ограничений для стримеров. После критики и угроз топовых контентмейкеров покинуть платформу руководство извинилось и откатило часть изменений.