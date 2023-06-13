YouTube открывает новые варианты монетизации для блогеров на фоне скандалов с Twitch

Платформа YouTube снижает требования для блогеров, необходимых для участия в партнёрской программе — она позволяет монетизировать контент, получая деньги за просмотры и рекламу в своих видео.
Теперь менее известные видеоблогеры смогут получить доступ к ряду функций, включая платный чат, чаевые, покупки на канале и так далее. Для получения «партнёрки» достаточно набрать 500 подписчиков и три тысячи часов просмотров (ранее — тысяча подписчиков и четыре тысячи часов). Планку для Shorts снизили ещё сильнее — с 10 млн до 3 млн просмотров.
Некоторые отмечают, что YouTube мог предложить блогерам лучшие условия на фоне проблем Twitch, тем более что большая часть указанных функций связана с проведением прямых трансляций.
Напомним, недавно Twitch неожиданно ввёл ряд серьёзных ограничений для стримеров. После критики и угроз топовых контентмейкеров покинуть платформу руководство извинилось и откатило часть изменений.
- 13 июня 2023
-
18:25
-
18:02
-
17:29
-
17:02
-
16:38
-
16:35
-
16:14
-
15:49
-
15:29
-
15:23
-
14:54
-
14:30
-
14:25
-
13:54
-
13:29
-
12:55
-
12:50
-
12:19
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:44
-
10:05
-
09:19
-
08:57
-
08:19
-
07:53
-
07:12
-
06:36
- 12 июня 2023
-
22:49
-
21:20