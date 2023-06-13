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Райан Гослинг эмоционально поздравил Шути Гатву с ролью нового Доктора Кто

Актёр Шути Гатва, который исполнит главную роль в 14-м сезоне сериала «Доктор Кто», рассказал о своём участии в проекте.

По словам Шути, он до конца не верил, что будет утверждён на роль из-за цвета его кожи.

Я подумал, что ни за что не получу роль. Это британский проект, и они ни за что не возьмут чернокожего. Так что я просто повеселился».

Гатва также рассказал, что одним из первых его поздравил Райан Гослинг — в тот момент они вместе участвовали в съёмках фильма «Барби».

Помню, как он подскочил к моему трейлеру и сказал: «Доктор Кто — самое крутое шоу в мире, чувак!» Я самый большой фанат этого сериала».

Шотландский актёр также признался, что ожидал ненависти со стороны аудитории, но был приятно удивлён положительной реакцией фанатов «Доктора Кто».