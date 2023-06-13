Disney перенесла выход семи фильмов Marvel, включая «Мстителей» и «Дэдпула»

Компания Disney неожиданно объявила о серьёзных изменениях в графике выхода своих будущих картин. Почти все блокбастеры студии отодвинули на год вперёд: сильнее всех здесь пострадали фильмы Marvel. Так, Disney выпустит «Дэдпула 3» на полгода раньше, а вот на «Мстителей» авторы потратят дополнительный год.

График выхода новых фильмов Marvel

«Дэдпул 3» — 3 мая 2024 года (с ноября 2024 года)

«Капитан Америка: О дивный новый мир» — 26 июля 2024 года (с мая 2024 года)

«Громовержцы» — 20 декабря 2024 года (с июля 2024 года)

«Блэйд» — 14 февраля 2025 года (с сентября 2024 года)

«Фантастическая четвёрка» — 2 мая 2025 года (с февраля 2025 года)

«Мстители: Династия Канга» — 1 мая 2026 года (с мая 2025 года)

«Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027 года (с мая 2026 года)

Кроме того, Disney объявила дату выхода двух ближайших фильмов по «Звёздным войнам». Первый выйдет 22 мая 2026 года, второй — 18 декабря 2026 года. Что это именно за картины и о чём они расскажут, неизвестно.