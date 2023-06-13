Disney перенесла выход трёх «Аватаров» — теперь сагу Кэмерона закончат в 2031 году
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Компания Disney неожиданно объявила о серьёзных изменениях в графике выхода следующих частей «Аватара». Так, теперь разрыв между третьей и четвёртой частью станет ещё больше, а финальная, пятая картина выйдет аж в 2031 году.
График выхода «Аватаров»
- «Аватар 3» — декабрь 2025 года (с декабря 2024 года)
- «Аватар 4» — декабрь 2029 года (с декабря 2026 года)
- «Аватар 5» — декабрь 2031 года (с декабря 2028 года)
Судя по всему, переносы фильмов Disney связаны сразу со множеством факторов: от продолжающийся прямо сейчас забастовки сценаристов США до потенциальных задержек и возможных конфликтов в расписании блокбастеров компании. Вместе с «Аватарами» корпорация также сдвинула график выхода фильмов Marvel и «Звёздных войн».
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