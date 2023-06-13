Хлоя Грейс Морец создала персонажа и сыграла в Diablo 4 в новом шоу от Blizzard

Разработчики Diablo 4 запустили на YouTube промошоу для продвижения нового релиза. Blizzard планирует приглашать звёзд в студию, оформленную в стилистике игры, и знакомить их с релизом.

Гостем первого выпуска стала актриса Хлоя Грейс Морец. Она выбрала класс некроманта и сыграла в Diablo 4 вместе с ведущим шоу, попутно выполняя различные испытания.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Шоу станет еженедельным. 20 июня Diablo 4 попробует защитник баскетбольной «Портленд Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс, а 27 июня — актёр Маркус Скрибнер («Черноватый»).

Ранее Хлоя Грейс Морец обратилась к своим фанатам в соцсетях, попросив их помощи в сборке игрового компьютера.