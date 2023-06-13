Умер культовый писатель Кормак Маккарти, автор «Дороги» и «Старикам тут не место»

Американский писатель-романист, драматург и автор сценария Кормак Маккарти умер 13 июня. Об этом сообщает авторитетное издание Variety, причины смерти не уточняются. Ему было 89 лет.

Кормак Маккарти — один из самых известных американских писателей за последние 100 лет. Наиболее известные произведения автора — вестерн «Кровавый меридиан», триллер «Старикам тут не место» и постапокалиптический роман «Дорога», за который он был удостоен Пулитцеровской премии и премии Джеймса Тейта Блэка.

По мотивам произведений Маккарти в Голливуде снимали известные экранизации — это и «Старикам тут не место» режиссёров братьев Коэнов, и невероятно депрессивная «Дорога» с Вигго Мортенсеном. Многие критики называли Кормака одним из самых уважаемых писателей своего времени за влияние, которое оказывали его произведения не только на литературу, но и на кино и видеоигры.