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В третьем сезона «Ведьмака» подробнее расскажут про мать Геральта — Redanian Intelligence

В третьем сезона «Ведьмака» подробнее расскажут про мать Геральта — Redanian Intelligence
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По информации издания Redanian Intelligence, специализирующемся на сериале «Ведьмак», в третьем сезоне шоу расскажут подробнее про мать Геральта, колдунью Висенну. Персонаж появлялся в первом сезоне, но много времени ему не уделили.

Отмечается, что про смерть матери Геральту расскажет один целитель. Это случится во время одного из эпизодов третьего сезона. Якобы смерть произошла около года назад, а в последние минуты жизни Висенна говорила про сына.

Также в третьем сезоне появится оборотень Отто Дюссарт, которого Анджей Сапковский ввёл в свою сагу с выходом цикла «Сезон Гроз». Его может сыграть Демпси Бовелл, известный по «Бриджертонам», «Эноле Холмс», «Великой» и другим различным проектам.

Третий сезон «Ведьмака» стартует 29 июня. Премьера второй половины сезона состоится 27 июля.

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