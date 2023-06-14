Уэс Андерсон поддержал Билла Мюррея после обвинений в неподобающем поведении актёра
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В 2022 году Билл Мюррей оказался в центре скандала из-за обвинений в неподобающем поведении на съёмках фильма «Все мы смертны». На Мюррея пожаловалась женщина, после чего актёра начали «отменять».
Режиссёр Уэс Андерсон вступился за Мюррея и заявил, что никогда не перестанет его поддерживать, поскольку Билл — важная часть его семьи и крёстный отец дочери Уэса.
Мой опыт общения с Биллом очень обширен. Билл всегда поддерживал меня с начала моего пути. Я не хочу говорить о чужом опыте, но он действительно часть моей семьи. Вы знаете, он крёстный отец моей дочери. Он действительно крестил её и расплескал воду.
Мюррей и Андерсон давно сотрудничают и дружат — первый снялся почти во всех фильмах постановщика.
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