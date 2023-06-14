Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Уэс Андерсон поддержал Билла Мюррея после обвинений в неподобающем поведении актёра

Уэс Андерсон поддержал Билла Мюррея после обвинений в неподобающем поведении актёра
Комментарии

В 2022 году Билл Мюррей оказался в центре скандала из-за обвинений в неподобающем поведении на съёмках фильма «Все мы смертны». На Мюррея пожаловалась женщина, после чего актёра начали «отменять».

Режиссёр Уэс Андерсон вступился за Мюррея и заявил, что никогда не перестанет его поддерживать, поскольку Билл — важная часть его семьи и крёстный отец дочери Уэса.

Мой опыт общения с Биллом очень обширен. Билл всегда поддерживал меня с начала моего пути. Я не хочу говорить о чужом опыте, но он действительно часть моей семьи. Вы знаете, он крёстный отец моей дочери. Он действительно крестил её и расплескал воду.

Мюррей и Андерсон давно сотрудничают и дружат — первый снялся почти во всех фильмах постановщика.

О четвёртой части франшизы про убийцу и любителя собак
Каким получился фильм «Джон Уик 4»: это эталонный боевик и крутой финал саги
Каким получился фильм «Джон Уик 4»: это эталонный боевик и крутой финал саги
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023