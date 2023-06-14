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Актрису Зендею не пустили в ресторан в Риме из-за одежды

Актрису Зендею не пустили в ресторан в Риме из-за одежды
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Газета Daily Mail сообщила, что недавно с актрисой Зендеей приключилась интересная ситуация. Девушка заранее заказала столик в ресторане в Риме, пришла к назначенному времени, но из-за стиля одежды актрису попросту не впустили.

Зендея пришла в ресторан в топе, бежевых брюках карго и кожаных брогах. Такой стиль оказался неподходящим для ресторана. Отмечается, что актриса не стала скандалить, а спокойно ушла и провела время в местной пиццерии. Подобное поведение для голливудской звезды удивительное.

Фото: Daily Mail

Зендея получила широкую известность благодаря ролям Эм-Джей в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой», Чани в «Дюне» и Ру в «Эйфории».

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