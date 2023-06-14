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Шлем Vision Pro от Apple продают в России почти в два раза дороже оригинальной цены

Шлем Vision Pro от Apple продают в России почти в два раза дороже оригинальной цены
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Газета «Ведомости» обратила внимание, что в России начали собирать предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которую Apple представила в начале июня. Цена устройства — $ 3,5 тыс. (примерно 300 тыс. рублей), однако в России устройство будут продавать куда дороже.

Согласно информации, стоимость на «Авито» и в некоторых интернет-магазинах варьируется от 300 до 500 тыс. рублей. И это всё ещё не потолок по ценам. К тому же для предзаказа необходимо внести полную предоплату.

В данный момент мы собираем предзаказы на устройство. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого девайса, требуется внести полную предоплату.

Эксперты отметили, что при такой огромной сумме есть шанс наткнуться на мошенников, которые могут получить деньги и просто исчезнуть.

Более подробно о шлеме можно узнать в материале
Apple показала будущее: все подробности шлема Vision Pro за 300 000 рублей
Apple показала будущее: все подробности шлема Vision Pro за 300 000 рублей
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