Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в кинотеатрах России 20 июля

Российская студия Russian World Vision и Okko назвали дату премьеры фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Картина выйдет в кинотеатрах России уже 20 июля — посмотреть ленту можно будет в большинстве городов страны. Чуть позже фильм доберётся и до цифровых сервисов, в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.
Российские постеры
Фото: Russian World Vision
Фото: Russian World Vision
В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.
Картина «Жанна Дюбарри» открыла Каннский кинофестиваль, который стартовал 16 мая. После показа Джонни Депп получил долгие овации.
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