Умер Джон Ромита-старший, создатель Мэри Джейн Уотсон и Росомахи в комиксах Marvel
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12 июня умер американский художник комиксов Джон В. Ромита-старший. Об этом сообщил его сын Джон Сальваторе Ромита. По его словам, отец умер прямо во время сна в ночь на понедельник. Ему было 93 года.
Я пишу это с тяжёлым сердцем. Мой отец, Джон Ромита, мирно скончался во сне в понедельник утром. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Мой отец — величайший человек из всех, кого я знал.
Джон В. Ромита-старший больше всего известен по своей работе в Marvel Comics. Художник был одним из авторов культовых образов Мэри Джейн Уотсон, Росомахи, Карателя, Капитана Марвел и Сорвиголовы. Кроме того, Ромита-старший также работал вместе со Стэном Ли над серией комиксов Amazing Spider-Man про Человека-паука.
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