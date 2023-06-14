Умер Джон Ромита-старший, создатель Мэри Джейн Уотсон и Росомахи в комиксах Marvel

12 июня умер американский художник комиксов Джон В. Ромита-старший. Об этом сообщил его сын Джон Сальваторе Ромита. По его словам, отец умер прямо во время сна в ночь на понедельник. Ему было 93 года.

Я пишу это с тяжёлым сердцем. Мой отец, Джон Ромита, мирно скончался во сне в понедельник утром. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Мой отец — величайший человек из всех, кого я знал.

Джон В. Ромита-старший больше всего известен по своей работе в Marvel Comics. Художник был одним из авторов культовых образов Мэри Джейн Уотсон, Росомахи, Карателя, Капитана Марвел и Сорвиголовы. Кроме того, Ромита-старший также работал вместе со Стэном Ли над серией комиксов Amazing Spider-Man про Человека-паука.