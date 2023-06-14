Игрок забыл про свой инвентарь в CS:GO, а через девять лет продал его за 37 млн рублей
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Аккаунт TDM_Heyzeus рассказал, что девять лет назад, в 2014 году, один игрок собрал себе много наклеек на оружие для CS:GO, но потом забыл про свой инвентарь, и лишь недавно вспомнил.
В итоге наклейки за девять лет сильно подорожали, а геймер продал весь инвентарь за $ 446 тыс. (примерно 37 млн рублей).
Только что выступил посредником в крупной сделке по забытому инвентарю 2014 года. Владелец не знал, сколько стоил его инвентарь, и даже не вспоминал про него. К счастью, у этой истории был счастливый конец, он только что заработал сумму денег, изменившую жизнь.
Самыми дорогими предметами инвентаря стали редкие голографические наклейки iBUYPOWER и Titan, которые стоят не менее $ 65 тыс. (примерно 5,4 млн рублей).
О повышении цен на кейсы
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