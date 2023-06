Джеймс Ганн: Стражи Галактики легко бы отделали всю команду Мстителей

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью подкасту Inside of You with Michael Rosenbaum, который ведёт его хороший друг Майкл Розенбаум (Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля»). В нём постановщик заявил, что его Стражи Галактики с лёгкостью бы победили команду Мстителей в случае потенциального конфликта.

Стражи бы легко отделали Мстителей. Они из далёкого космоса. У них есть продвинутые технологии, так что… победить их очень непросто.

Пользователи в комментариях начали спорить с утверждением Ганна. Даже если в команду Стражей причислить Тора, то и в этом случае Мстители очень сильны: чего стоят только Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка. Однако некоторые согласились с мыслью постановщика, отметив потенциал команды Звёздного лорда.

Интересно, что в фильме «Мстители: Война бесконечности» команды супергероев всё же столкнулись друг с другом, пусть и не в полном составе. Тогда Стражи одержали победу, взяв на мушку Человека-паука.